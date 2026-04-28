Бургас е на крачка от откриването на първото общинско IB училище в страната.
Днес приключи успешно последната проверка на място от експерти от международния борд на IB School и получихме изключително висока оценка на финалния доклад. Това съобщи кметът на Бургас Димитър Николов, информира Burgas24.bg.
"Апликационната форма за акредитация на бургаската Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, беше подадена през януари 2025 г. До момента 25 наши преподаватели преминаха специализирано обучение и са сертифицирани да преподават по програмата.
International Baccalaureate (IB) осигурява единен, стандартизиран модел на обучение, който е валиден в различни държави. Изпитните материали за учениците са изцяло на английски език, квалификацията се счита за една от най-престижните в света, а дипломата осигурява достъп по водещи университети“, съобщи Николов.
След приключване на процедурата, бургаската ИТ гимназия ще е единственото сертифицирано общинско IB училище в страната. Проверяващите днес са споделили, че са впечатлени от материалната база, от съвременното оборудване и от нивото на познания на учениците.
До месец се очаква официалното решение на акредитационната комисия.
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.