Бургас е на крачка от откриването на първото общинско IB училище в страната.

Днес приключи успешно последната проверка на място от експерти от международния борд на IB School и получихме изключително висока оценка на финалния доклад. Това съобщи кметът на Бургас Димитър Николов, информира Burgas24.bg.

"Апликационната форма за акредитация на бургаската Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, беше подадена през януари 2025 г. До момента 25 наши преподаватели преминаха специализирано обучение и са сертифицирани да преподават по програмата.

International Baccalaureate (IB) осигурява единен, стандартизиран модел на обучение, който е валиден в различни държави. Изпитните материали за учениците са изцяло на английски език, квалификацията се счита за една от най-престижните в света, а дипломата осигурява достъп по водещи университети“, съобщи Николов.

След приключване на процедурата, бургаската ИТ гимназия ще е единственото сертифицирано общинско IB училище в страната. Проверяващите днес са споделили, че са впечатлени от материалната база, от съвременното оборудване и от нивото на познания на учениците.

До месец се очаква официалното решение на акредитационната комисия.