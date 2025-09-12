Отлични новини за стадиона в кв. "Ветрен"!

© Откриват обновения стадион в кв. "Ветрен“. Той е не само нов дом на футбола – той има своя история. В продължение на години стадионът е бил арена на спортни емоции, мачове, турнири и незабравими мигове за поколения бургазлии. Сега, след обновяване и модернизация, той отново отваря врати, за да съчетае традицията със съвременните изисквания и да продължи да пише своята история.



Съоръжението е изградено с цел да предостави модерни условия за развитие на футбола на масовия спорт, както за младите таланти, така и за всички граждани и гости на Бургас.



Направената инвестиция за обновяване на терена е над 1 млн. лева. Поставената трева и осветление са от много висок клас и са голяма стъпка към подобрението на СОЦ "Ветрен“ – Бургас.



Новото игрище ще бъде място за спортни прояви, културни събития и срещи с общността, като по този начин ще се превърне в едно от значимите места за социален и спортен живот в региона.



Официалното откриване ще се проведе в понеделник – 15 септември, от 11:00 часа.