Отлично представяне за "Бляк Стайл Скуад" на държавното първенство Funk busters в Разград
Бургаските състезатели с треньор Христо Андонов се отличиха със силни представяния в почти всички възрастови категории:
Момчета 10-12 години: Никола Николов [Nik Rock] – 1-во място
Момичета 10-12 години: Яра Гуджева [Yara] – 2-ро място
Момчета 13-15 години: Стефан Русев [SideSwipe] – 2-ро място
Момичета 13-15 години: Мария Минкова [Maria] – 3-то място
Момчета 16-18 години: Константин Шарапчиев [Beazt] – 1-во място и Цветан Данов [Centurion] – 2-ро място
Жени 19-34 години: Пламена Георгиева [Firebird] – 1-во място
Мъже 19-34 години: Никола Янакиев [Zoolander] – 1-во място и Божидар Пехливанов [Big Bo] – 3-то място
При отборите първите места също се заеха от Black Style Squad Jr (до 15 г.) и Black Style Squad (над 16 г.).
Турнирът събра над 100 състезатели от 9 клуба от цялата страна, всички картотекирани състезатели към федерацията, включително претендентите от националния отбор. Според треньора и председател на разградския "Shadows Crew“ Иван Стоянов, това е едно от най-сериозните състезания за България, на което се определят квотите за Световното първенство в Токио. Събитието продължи над 13 часа и включваше квалификации, технически инструктаж и изключително оспорвани финали с участие на водещи съдии и DJ-и от доказани професионалисти на българската брейк сцена:
Съдии: Spago, Zlatko, The Kid, Freax, Chiko
DJ-и: Skill, Jokata
Hosts: Chuzz, Marty
Секретариат: Денис Пейчев, Борислав Михайлов
Поздравяваме всички наши състезатели за техния труд, постоянство и страхотни резултати! Нашите състезатели показаха отлична техника, сценично присъствие и спортен дух, доказвайки, че "Бляк Стайл Скуад“ е сред водещите клубове в България. Благодарим на Българска Брейк Федерация, Община Разград, Общинския културен център – Разград и брейк клуб "Shadows Crew“, за перфектната организация и подкрепа на младите таланти.
