Отмениха окончателно поскъпването на платеното паркиране в Бургас
Оспорването е насочено срещу включената в така определените цени ставка от 20% ДДС.
Върховните магистрати (Председател: /п/ Теодора Николова, членове: /п/ Емилия Иванова, /п/ Ива Кечева) приемат, че съгласно чл. 3, ал. 5 Закона за данък добавена стойност не са данъчно задължени лица държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, включително в случаите, когато събират такси, вноски или възнаграждения за тези дейности или доставки, с изключение на дейностите, в които не са включени услугите по предоставяне право на паркиране на определени зони от райони и пътища, публична общинска собственост.
Съдът намира за правилен извода на първата инстанция, че при приемането на подзаконовия нормативен акт е допуснато съществено процесуално нарушение. В мотивите към измененията липсват реални финансови анализи за ефекта от увеличението върху гражданите и бизнеса. Аргументите се свеждат до общи формулировки за "подобряване на услугата“, без конкретни разчети, данни и очаквани последици.
Върховните магистрати подчертават още че е недопустимо разпоредбите да бъдат отменени само в частта за включения ДДС, тъй като това би означавало съдът да определя нови цени и да действа като нормотворец, в противоречие с чл. 193, ал. 1 от АПК.
Касационната инстанция отхвърля като неоснователно и искането на Общинския съвет за отправяне на преюдициално запитване до Съда на ЕС.
Решението на ВАС е окончателно и не може да бъде обжалвано.
/
