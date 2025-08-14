Отмениха рождения ден на остров Света Анастасия

© Поради метеорологични условия, включващи силен вятър и високо вълнение, рожденият ден на остров Света Анастасия на 15 и 16 август се отменя, съобщиха от Община Бургас.



Няма да бъдат осъществявани курсове с корабите "Бургус“ и "Анастасия“ и обявената празнична програма няма да се състои.



Съжаляваме, че няма да споделим емоции и да ви посрещнем по традиция.



Следете страницата на острова за новини и предстоящи събития!



За информация за пътуване и бъдещи резервации: 0882 004124



