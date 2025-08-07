Отново много места в Бургас останаха без ток! Кога ще дойде - божа работа

© Burgas24.bg И днес части от ж.к. "Възраждане“ и центъра на Бургас оставаха без ток, алармират читатели на Burgas24.bg. Аварията е настъпила около 13:20 ч.



От "Електроразпределение юг“ съобщават, че не могат да дадат точен час за отстраняването ѝ. Вчера без електрическа енергия останаха много бургазлии за близо час в най-голямата жега.



