Отново умерен вятър и дъжд по Черноморието днес
Над планините облачността ще е значителна. След обяд от юг ще започнат валежи от дъжд, над 1200 метра – от сняг. Ще духа до умерен северозападен, по високите части – югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.
Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, по южното крайбрежие в следобедните часове с валежи от дъжд. Повече слънчеви часове ще има по Северното Черноморие. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад, който след обяд ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 10° и 13°. Температурата на морската вода е 8°-9°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, пишат от НИМХ.
Хванаха бургазлия зад волана след "коктейл" от наркотици
17:15 / 30.03.2026
Обещаха богата празнична програма за Лазаровден, Цветница и Велик...
17:00 / 30.03.2026
Започва ремонт на основен бургаски булевард
15:17 / 30.03.2026
Съдът измени глобата от НАП на "Бургасбус"
14:12 / 30.03.2026
Петокласници от Бургас питат: Какво става, ако снимаш бой и го ка...
12:14 / 30.03.2026
Тазгодишната "Нощ на музеите" в Бургаско ще бъде на 16 май
11:55 / 30.03.2026
