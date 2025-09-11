Отново затварят тази бургаска улица

© Google Община Бургас съобщаи, че на 13.09.2025 г. /събота/ и 14.09.2025 г. /неделя/ от 09:00 ч. до 18:00 ч. ще бъде затворена ул. "Конт Андрованти“, на кръстовището с ул. "Цар Петър“, поради товаро-разтоварна дейност на строителни материали и техника на ул. "Тракийска“ до сградата на НАП.