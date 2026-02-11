Отпуснаха над 140 хил. евро за Районния център по трансфузионна хематология в Бургас
Средствата ще се използват за междинно плащане по сключения договор с изпълнител за построяването му.
Районният център за трансфузионна хематология в града бе създаден с Постановление на Министерския съвет от 31.07.2024 г.
Основна цел за изграждането на РЦТХ Бургас е трайно и устойчиво решаване на въпроса за осигуряване на достатъчно количество кръв и кръвни съставки, необходими на лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Бургас.
Първончално бе планувано центърът да заработи през октомври 2025 г., но поради забавяне в дейностите по изграждането му се очаква той да влезе в експлоатация през лятото на тази година или по-конкретно от 1 юни.
В момента в Бургас функционира Отделението по трансфузионна хематология към УМБАЛ – Бургас.
