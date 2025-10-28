Сподели close
Общинският съвет в Бургас реши да отпусне допълнителни 60 000 лв. за функционирането на театралния колеж "Любен Гройс" в града, предаде репортер на Burgas24.bg.

Искането до местната администация бе отправено от страна на президента на Фондация "Любен Гройс" Роберт Янакиев.

Средставата са необходими по две направления. Първото е за осигуряване на месечни възнаграждения на преподавателите (включително новоназначени и гост-преподаватели) за три месеца, като според разчетите за това са нужни 48 000 лв.

За покриване на наеми за учебни помещения и квартири за преподаватели, командировъчни и режийни разходи трябват още 12 000 лв.

Откриването на колежа бе подкрепено от ОбС още през август м.г., а през втората година от съществуването му броят на кандидат-студентите е почти удвоен.

През тази година в колежа ще преподават хора като носителя на "Оскар“ Димитър Маринов, проф. Лилия Абаджиева, Иво Сиромахов и Ники Илиев.