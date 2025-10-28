ЗАРЕЖДАНЕ...
Отпуснаха още 60 000 лв. на театралния колеж "Любен Гройс"
Искането до местната администация бе отправено от страна на президента на Фондация "Любен Гройс" Роберт Янакиев.
Средставата са необходими по две направления. Първото е за осигуряване на месечни възнаграждения на преподавателите (включително новоназначени и гост-преподаватели) за три месеца, като според разчетите за това са нужни 48 000 лв.
За покриване на наеми за учебни помещения и квартири за преподаватели, командировъчни и режийни разходи трябват още 12 000 лв.
Откриването на колежа бе подкрепено от ОбС още през август м.г., а през втората година от съществуването му броят на кандидат-студентите е почти удвоен.
През тази година в колежа ще преподават хора като носителя на "Оскар“ Димитър Маринов, проф. Лилия Абаджиева, Иво Сиромахов и Ники Илиев.
