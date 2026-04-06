Нови пространства с обществени функции ще бъдат изградени в района на пристанищен терминал "Бургас изток-1“. Там в момента се премахват стари амортизирани постройки и съоръжения, а освободените територии ще се приобщят към сегашната зона за публичен достъп до Морска гара.

Целта е да се създаде един нов притегателен център, който да свързва града с морето и да развива района като зона с обществен, културен и туристически характер, каза пред БНР инж. Клара Стоянова от държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура“.

В момента там приключва изпълнението на строително-монтажните дейности по премахване на амортизирани жп-рампи и тунелни подходи. Предстои премахване на Магазия 7, чиято конструкция е в силно компрометирано техническо състояние. В тази зона се предвижда да се изградят пешеходни алеи, пространства за отдих и събития, търговски и обслужващи обекти, както и озеленени площи. Ще има също амфитеатрално пространство и зони за културни и обществени прояви.

Дейностите са част от реализирането на одобрения генерален план за развитие на пристанищен терминал "Бургас изток 1", съобразно който се предвижда разширение на публичната зона до крайбрежието.

В ход е и процедурата по изграждане на четириетажен паркинг с 344 места на територията на пристанище терминал "Бургас-изток 1“, каза още инж. Стоянова.

Обявена е обществена поръчка, тече избор на изпълнител, който ще бъде определен след приключване работата на комисията. В паркинга има места за хора с увреждания, зарядни станции за автомобили и зони за велосипеди.

Целта е да се обезпечи паркирането в района, който е изключително натоварен, особено в летните месеци.

Продължава рехабилитацията на стария вълнолом на пристанището, като в момента се насипват скални блокове и се преместват тетраподи. Целта е укрепване и увеличаване височината му. Финансирането на проекта е по Програма "Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.