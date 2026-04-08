Днес от 12:00 ч. ще се пусне движението между 342-и км и 348-и км на АМ "Тракия" в района на Бургас, пише ФОКУС.

В момента 6-километровият участък от трасето в посока морския град е в ремонт, но ще бъде отворен заради очаквания интензивен трафик около Великден.

Ще бъде въведено ограничение на скоростта от 80 км/ч.

Ремонтът напочна в началото на март като беше напълно ограничено движението в едното платно, а превозните средства преминават двупосочно в това към столицата.

Очаква се след Великден ремонтът да продължи.

Прогнозният срок за завършване на отсечката е средата на юни 2026 г.