ПГ на "ДПС - Ново начало" проведе срещи, свързани със закона за максималната надценка
©
Защитата на потребителите и най-вече на най-уязвимите групи потребители, защитата на гражданите, които се сблъскват с неоправдано високите цени и подкрепа на българските производители на храни са водещите принципи, които мотивират внасянето на този законопроект, обясниха вносителите.
Те подчертаха, че целта им е с този закон да се помогне на най-бедните български граждани, в ограничен период от време, и за ограничен списък от стоки, за да бъдат облекчени в преходния период на смяна на основната валута.
На срещите беше засегната и темата за цялостната политика за т.нар. “Хранителна сигурност", която е най-голяма и най-важната стратегическа цел в глобален план.
Домакини на срещата от името на ПГ на "ДПС - Ново начало" бяха зам.-председателите на ДПС и ПГ на партията Искра Михайлова, Йордан Цонев и Станислав Анастасов и Атидже Вели, член на парламентарната комисия по земеделие.
На среща с представители на асоциации от земеделския и преработвателния бранш участваха Константин Азов от Сдружението на Растителните масла, Асоциация на земеделските производители-Теодора Георгиева, Асоциация на месопреработвателите в България-д-р Диляна Попова, Национална асоциация на зърнопроизводителите-Наталия Шукадарова и Цветомира Стайкова, Национална овцевъдна и козевъдна асоциация-Петя Куманова и Сдружение “Храни и напитки"- Яна Стратиева.
В срещата с представителите на търговските камари на страните - партньори на България участваха д-р Хорст Щюер - Президент на Германо-Българската индустриално-търговска камара, Матиас Денер – ръководител на икономическия отдел към Посолството на Германия, Иван Михайлов - главен изпълнителен директор на Американска търговска камара в България, Весела Тодорова- Мозеттиг - директор на Френско-Българска търговска и индустриална камара, Снежана Атанасова - маркетинг специалист в Австрийско търговско представителство, Соня Миклай - главен управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара и Даниел Киряков - мениджър комуникации на Американската търговска камара.
Още по темата
/
Какво показа проверката на "Антиспекула" за ноември и цените на 101 хранителни продукта, които купуваме
05.12
Още от категорията
/
Спортният тотализатор дава над 25 хил. евро на Бургас за организацията на спортни и културни мероприятия
08.01
Димитър Николов: Очаквам ръководството на "Бургасбус" да коригира цената на билета и да спази закона
03.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.