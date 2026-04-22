На 28 април от 11:00 ч. пред сградата на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника – Бургас, ще се състои тържествено откриване на бюст-паметник на Георги Дипчев – основател на училището и негов първи директор. Паметникът е дело на скулптура Александър Александров.

Събитието е израз на признателност към личността и делото на човека, поставил началото на една от най-утвърдените професионални гимназии в Бургас и в страната. Със своята инициативност, далновидност и чувство за обществен дълг Георги Дипчев стои в основата на създаването на техническото образование в града и на институция, която вече цял век подготвя поколения млади хора за професионална и обществена реализация.

Георги Дипчев е роден през 1887 година в Панагюрище. Син е на Райна Попгеоргиева и Васил Дипчев. Завършва Морското училище във Варна и е част от екипажа на легендарния миноносец "Дръзки“. След Първата световна война животът му се свързва с Бургас, където, воден от ясното съзнание за нуждата от технически подготвени кадри, става инициатор за създаването на Механотехническото училище. Така неговото име остава завинаги свързано с началото на техническото образование в града и с историята на днешното ПГМЕЕ.

Откриването на паметника е част от естественото продължение на честванията, свързани със 100-годишнината на ПГМЕЕ, отбелязана през изминалата година. Изграждането на бюст-паметника стана възможно благодарение на бивши и настоящи възпитаници и учители на училището, които подкрепиха инициативата чрез закупуване на юбилейна монета, създадена специално по повод вековния юбилей на гимназията.

Този жест е ясен знак за силната връзка между училището и неговите възпитаници – връзка, която не приключва с дипломирането, а остава жива като памет, благодарност и принадлежност. Инициативата показва, че ПГМЕЕ не е просто образователна институция, а общност, която уважава своите корени и пази своите строители.

Със създаването на този паметен знак ПГМЕЕ отдава заслужена почит на Георги Дипчев – личност с безспорен принос за развитието на техническото образование в Бургас и за изграждането на традиция, която и днес продължава да се развива. Вече цял век училището подготвя млади хора със знания, умения, професионализъм и отговорност, а името му остава символ на качество, приемственост и устрем към бъдещето.