|Пак не се диша в Бургас!
Не спират сигналите за неприятна миризма в града ни. Тя бе обяснена от институциите с претоварване от един на друг моторен танкер, с цел последващо разтоварване на нефтения терминал. Със заповед на Морска администрация от началото на юли тази година в Бургаския залив се въведе 35-километрова зона, в която няма да се допуска танкери да чакат на рейд.
Въпреки това обаче и тази нощ в Бургас буквално не се диша!
