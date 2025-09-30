Пак не се диша в Бургас!

© Burgas24.bg За силна миризма на петролни продукти алармираха бургазлии на редакционния телефон на Burgas24.bg. Смрадта се е усеща в целя град, морската градина, центъра, комплексите "Изгрев“, "Славейков “, "Братя Миладинови и "Възраждане“. “.



Не спират сигналите за неприятна миризма в града ни. Тя бе обяснена от институциите с претоварване от един на друг моторен танкер, с цел последващо разтоварване на нефтения терминал. Със заповед на Морска администрация от началото на юли тази година в Бургаския залив се въведе 35-километрова зона, в която няма да се допуска танкери да чакат на рейд.



Въпреки това обаче и тази нощ в Бургас буквално не се диша!