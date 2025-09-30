Новини
Пак не се диша в Бургас!
Автор: Иван Сотиров 01:23Коментари (0)253
© Burgas24.bg
За силна миризма на петролни продукти алармираха бургазлии на редакционния телефон на Burgas24.bg. Смрадта се е усеща в целя град, морската градина, центъра, комплексите "Изгрев“, "Славейков “, "Братя Миладинови и "Възраждане“. “.

Не спират сигналите за неприятна миризма в града ни. Тя бе обяснена от институциите с претоварване от един на друг моторен танкер, с цел последващо разтоварване на нефтения терминал. Със заповед на Морска администрация от началото на юли тази година в Бургаския залив се въведе  35-километрова зона, в която няма да се допуска танкери да чакат на рейд.

Въпреки това обаче и тази нощ в Бургас буквално не се диша!



25.07.2025 Бургас пак е най-миризливият град за живеене!
02.07.2025 Ще спре ли да смърди в Бургас?
07.06.2025 Множество сигнали за задушлива миризма в Бургас
06.06.2025 В Бургас не се диша!
19.10.2024 Важно! Възможно е днес да усетим неприятна миризма в Бургас!
07.08.2024 Отново смрад в Бургас!
