В неделя, малко преди 21:00 ч., в ж.к. "Славейков“ служители от Второ районно управление – Бургас извършили проверка на 31-годишен криминално проявен бургазлия. Полицаите намерили и иззели две свивки – едната със зелена суха тревна маса (канабис) с тегло около 5 грама, а втората с чай за пушене, също с тегло 5 грама.

При претърсване в дома на бургазлията е открит и иззет стъклен буркан с марихуана, с тегло около 15 грама.

Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.