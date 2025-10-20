ЗАРЕЖДАНЕ...
Параход, потънал преди близо 200 години край Созопол, бе проучен от ЦПА
©
Находката е крайно изненадваща, защото се намира на само 300 метра от един от най-известните плажове в града - "Харманите".
Оборудвани с мощен ехолот и сонар, археолозите могат да си позволят да проучат много по-успешно плавателния съд.
Детайлната фотограметрия и пространственият модел показват параход, при това с водни колела.
Останките са съвсем видими до два метра над пясъчното дъно. Те са плътно обрасли с водорасли, миди и други морски организми.
Още от категорията
/
Престои премиера на документалния филм за историческото преплуване на Северния канал от Цанко Цанков в Бургас
14.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.