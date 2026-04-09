Параваните, които ще се използват от избирателите за гласуване с хартиена бюлетина на предсрочните парламентарни избори на 19 април, пристигнаха в Бургас, съобщи областният управител на града Добромир Гюлев, видя Burgas24.bg.

Те ще се съхраняват в залата на областната администрация.

"Раздаването им ще започне след празниците, на 14 април, когато представители на общините ще пристигнат, за да ги получат. Всички са информирани", уточнява той.

Към момента организацията за вота протича нормално, без проблеми. Очаква се да се получи екипировката за видеонаблюдението. Всичко друго необходимо вече е налице. Съхраняват се бюлетини, списъци, изборни книжа", подчерта областният управител на Бургас.