Паркинг със 177 места заработи в Несебър, първите 20 минути са безплатни
© Община Несебър
"Реализацията на този проект е важна стъпка в усилията на общината да осигури повече удобства за гражданите и гостите на Несебър чрез по-добра организация на движението, особено през летните месеци, когато туристическият сезон е в своя пик. Нашите съграждани трябва да знаят, че в първите 20 минути престоят в паркинг зоната ще бъде безплатен. Този режим е ориентиран основно към родителите, които водят децата си с автомобил до СУ "Любен Каравелов“ и имат нужда от време, за да ги оставят в училище“,“ обяви кметът Димитров.
Реализацията на проекта е финансирана със средства от държавния бюджет.
