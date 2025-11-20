В Несебър официално заработи нов двуетажен паркинг, научи. Той се намира на ул. "Иван Вазов" и е с капацитет от 177 места. Съоръжението е на две нива като разполага с асансьор, видеонаблюдение и противопожарна система."Реализацията на този проект е важна стъпка в усилията на общината да осигури повече удобства за гражданите и гостите на Несебър чрез по-добра организация на движението, особено през летните месеци, когато туристическият сезон е в своя пик. Нашите съграждани трябва да знаят, че в първите 20 минути престоят в паркинг зоната ще бъде безплатен. Този режим е ориентиран основно към родителите, които водят децата си с автомобил до СУ "Любен Каравелов“ и имат нужда от време, за да ги оставят в училище“,“ обяви кметът Димитров.Реализацията на проекта е финансирана със средства от държавния бюджет.