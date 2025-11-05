Парламентът отхвърли идеята за одържавяване на "Лукойл"
За гласуваха 42 депутати - вносителите, "Възраждане“ и 1 от ГЕРБ-СДС. 80 бяха "против", а 70 дадоха вот "въздържал се".
В проекторешението правителството се задължаваше да изготви и предложи за гласуване в парламента инвестиционен разход за придобиване от страна на България на "Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, "Лукойл България“ ЕООД и съпътстващата им инфраструктура, както и да започне преговори с двете дружества за тази цел.
