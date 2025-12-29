Партия "Трети март" ще бъде официално регистрирана след Нова година
Формацията бе официално учредена на 27 декември в Несебър, а на събитието присъстваха 570 души.
Още тогава Атанасов обяви пред камерите, че партията приема президента Румен Радев за свой формален лидер.
Последва реакция на държавния глава, който се разграничи от политическия проект "Трети март".
Днес от своя страна Атанасов коментира позицията на Радев така:
"Реакцията му е адекватна. Защо? Защото той, ако потвърди, че е наш лидер, какъвто и да е - формален или неформален, каквото и да каже, нарушава Конституцията. Следователно трябва да ходи на Конституционен съд. Предполагам, че това е породило така острата му реакция", заяви Атансов.
И допълни:
"Има слухове за някакви хора, които обикалят страната, събират някакви пари, правят нещо, но ние не сме от тях. Бъдещата формация ще подкрепи изцяло политиката на президента, но няма да отцепва от него абсолютно никакви гласове".
