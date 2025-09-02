Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Педагози от ЦПЛР – Бургас обмениха добри практики в Истанбул
Автор: Екип Burgas24.bg 09:37Коментари (0)153
©
Педагози от Центъра за подкрепа за личностно развитие – Бургас взеха участие в изнесено обучение, организирано от фирма ProDivine ЕООД, в град Истанбул, Турция.

Темата на обучението – "Играта – метод за учене, личностно и социално развитие“ – събра специалисти в областта на образованието от различни градове на България, сред които и представители от Варна и Павликени.

Още в първия ден, като въведение към програмата, участниците имаха възможност да посетят частна детска градина "Мая“ в град Истанбул – модерно и добре организирано образователно пространство, където играта е основен елемент в ежедневието на децата. Домакините посрещнаха гостите с топлота и професионализъм, споделиха основни принципи от своята педагогическа програма и представиха различна образователна философия, отличаваща се от тази, прилагана в българската система.

Педагозите от ЦПЛР – Бургас имаха възможност да направят детайлен оглед на базата, да обменят професионален опит със своите колеги от Истанбул, както и да изразят благодарността си чрез символични подаръци, поднесени с уважение и признателност.

Обучителният процес, воден от оторизирания обучител Мария Жекова, протече поетапно, в балансирано съчетание между теория и практика.

Основен акцент беше поставен върху важността, ролята и видовете игри в образователния процес, както и върху тяхната многостранна роля за когнитивното, социалното, емоционалното и физическото развитие на децата.

Участниците се запознаха с разнообразни игрови стратегии, които могат да бъдат адаптирани и прилагани както в неформалното, така и в формалното образование.

Особено внимание бе обърнато на играта като средство за стимулиране на въображението, развитие на креативното мислене, насърчаване на детското любопитство и практическо прилагане на знанията в реални ситуации.

В рамките на обучението бяха проведени и индивидуални консултации, сесии с въпроси и отговори, както и практически дейности, чрез които педагозите можеха да приложат наученото и да усетят реалната стойност на игровия подход в педагогическата практика.

Участието в това международно обучение остави силно професионално и емоционално въздействие у всички присъстващи. Педагозите от ЦПЛР – Бургас се завърнаха вдъхновени, обогатени с нови идеи, стратегии и подходи, които ще намерят приложение в бъдещата им работа с деца – в дух на игра, уважение и цялостно развитие на личността.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Желязков в Бургас: Ние приемаме общата европейска валута на близо...
11:04 / 02.09.2025
Любослав Костов от Бургас: В никакъв случай ДДС не трябва да се в...
10:20 / 02.09.2025
Важна среща, свързана с еврото, се провежда днес в Бургас
09:50 / 02.09.2025
Заплата, която е четири пъти над минималната в България, не убеди...
21:37 / 01.09.2025
Музикалното училище в Бургас има нов директор
14:56 / 01.09.2025
Пострадалите след ужаса с АТВ благодариха на лекарите от УМБАЛ Бу...
14:03 / 01.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
В морето в Созопол се появи този кръг от вълни, видимо в различен цвят и водата все едно бълбукаше
10:42 / 01.09.2025
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Това е първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: Балканите ги очакват по-студени дни и по-чести снеговалежи
21:02 / 31.08.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Актуални теми
България в еврозоната
Трамвай дерайлира в София, помете седем коли и разруши подлез
Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Жестока катастрофа в Монтанско!
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: