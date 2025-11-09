Педагози преминаха успешно обучение в Бургас
"Факт е, че проведеното обучение е навременно и може да откликне напълно и своевременно на появилите се потребности при професионалната грижа за най-малките. За съжаление в детските ясли има недостиг на медицински специалисти и ние като университет с възможност да осъществим необходимото обучение се отзовахме веднага. Висшето ни училище традиционно си колаборира с местните власти и институции в лицето на Община Бургас и РУО – Бургас. Радвам се, че точно ние подпомогнахме общинските детски градини“, заяви ректорът на висшето училище проф. д-р Сотир Сотиров, цитиран от "Труд".
Програмата за обучението бе разработена от преподаватели от Факултета по обществено здраве и здравни грижи към БДУ.
