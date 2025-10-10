Новини
Педиатрите от УМБАЛ Бургас: Растат случаите на атипични пневмонии
Автор: Иван Сотиров 09:08Коментари (0)150
© Burgas24.bg
Педиатрите във Второ детско отделение на УМБАЛ Бургас отчитат увеличение на случаите на атипична пневмония при деца в предучилищна и училищна възраст. За разлика от предходни години, това лято и ранна есен броят на заболелите е значително по-висок. В повечето случаи децата първо са лекувани у дома, но без успех, което води до постъпване в болница.

"Атипичната пневмония се различава от вирусната и бактериалната, защото причинителят ѝ не принадлежи към нито една от тези групи. Той се открива чрез специални тестове и се лекува по специфичен начин. Когато диагнозата е правилна, подобрението настъпва бързо", обясни д-р Хрипсиме Каспарян, специалист по детски болести и началник на Второ детско отделение.

Д-р Каспарян дава пример с четирима наскоро лекувани пациенти – момчета на 3 и 7 години, и момиче на 17 години. При всички заболяването започва с хрема, кашлица, висока температура, затруднено дишане и болки в гърдите. Всички са лекувани у дома с антибиотик и инхалации, но в продължение на седмица подобрение не настъпва, а температурата не спада. След направени образни и серологични изследвания е поставена точна диагноза – атипична пневмония, и след назначаването на специфично лечение децата започват бързо да се възстановяват.

Според педиатрите от Второ детско отделение атипичните пневмонии се срещат все по-често и могат да достигнат до 20–40% от всички случаи на пневмонии при деца, особено в училищна възраст, а в детските колективи може да се стигне до локални огнища на заболяването. Те подчертават, че заболяването се диагностицира трудно, защото прилича на много други инфекции, но специфичен тест може да открие причинителя. Ако се открие навреме, лечението може да се провежда и у дома.

Педиатрите съветват родителите да потърсят консултация с лекар, ако детето продължава да кашля и да поддържа температура повече от седмица. Навременната реакция на родителите е ключова за предотвратяване на усложнения. Редовното проветряване на помещенията, добрите филтри и избягването на контакт с болни деца остават важни мерки за превенция срещу всякакви заразни заболявания.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
