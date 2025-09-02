Пенсионер пострада при нелеп инцидент в Карнобатско

© Вчера около 09:30 ч. в двора на частна фирма, разположена в карнобатското село Зимен, товарен автомобил "Ивеко“, управляван от 61-годишен мъж от Сливен, при маневра "потегляне“ първоначално тръгва назад, кат притиска в бетонна рампа стоящия отзад 76-годишен пешеходец от Сливен.



Мъжът е получил натъртвания в областта на кръста. Той е приет за лечение в отделение "Неврохирургия“ на УМБАЛ - Бургас, без опасност за живота.



Шофьорът е тестван за употреба на алкохол и наркотици. Първата проба била положителна - 0.20 промила.