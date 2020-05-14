Ïåíñèîíåð óäàðè êîëà ñ áðåìåííà áóðãàçëèéêà è ñè ïðîäúëæè ïî ïúòÿ

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Êîìåíòàðè (1)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Îáÿâÿâàò êîè ñà ìëàäèòå òâîðöè – ïðèçüîðè â ëèòåðàòóðíèÿ êîíêóðñ ...
11:35 / 14.05.2020
Ïîëèöàèòå îò ó÷àñòúêà â "Ïîáåäà" ñ óäàð ñðåùó áèòîâàòà ïðåñòúïíîñ...
10:42 / 14.05.2020
Øîôüîðêà íå ñïðÿ íà ÑÒÎÏ â Áóðãàñ è íàïðàâè ãîëÿìà áåëÿ
09:15 / 14.05.2020
Çàòâàðÿò óë. "Àñåí Çëàòàðîâ“ çà ïîäìÿíà íà âîäîïðîâîä
17:21 / 13.05.2020
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16:07 / 13.05.2020
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16:02 / 13.05.2020
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08:19 / 13.05.2020
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08:46 / 13.05.2020
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21:12 / 13.05.2020
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11:22 / 12.05.2020
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