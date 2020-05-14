Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Îáùåñòâî
Äðóãè
×èòàòåëñêè
Ïåíñèîíåð óäàðè êîëà ñ áðåìåííà áóðãàçëèéêà è ñè ïðîäúëæè ïî ïúòÿ
Àâòîð: Èâàí Ñîòèðîâ 08:57 / 14.05.2020Êîìåíòàðè (1)675
© Burgas24.bg
Èëþñòðàòèâíà ñíèìêà
Â÷åðà îêîëî 09.30 ÷àñà íà 10 ìåòðà ñëåä êðúñòîâèùåòî íà áóðãàñêèòå óëèöè "Çàõàðè Ñòîÿíîâ" è "Ãåîðãè Ïàïàÿíîâ", â ïîñîêà ïúòåí âúçåë "Þã", ë.à. "Ïåæî Ïàðòíåð", ñ áóðãàñêà ðåãèñòðàöèÿ, óïðàâëÿâàí îò 83-ãîäèøåí áóðãàçëèÿ, íàâëèçàéêè â ñúñåäíàòà ïúòíà ëåíòà äîïóñêà ÏÒÏ ñ ìàòåðèàëíè ùåòè ñ íàìèðàùèÿ ñå òàì ë.à. "Ôîëêñâàãåí Ãîëô", ñ áóðãàñêà ðåãèñòðàöèÿ, óïðàâëÿâàí îò 30-ãîäèøíà áóðãàçëèéêà. Ñúùàòà ïîðàäè áðåìåííîñò å ïðåãëåäàíà â ÓÌÁÀË – Áóðãàñ.

Ñëåä äîïóñêàíå íà êàòàñòðîôàòà âîäà÷úò íàïóñíàë ìåñòîïðîèçøåñòâèåòî è å èçäèðåí äîïúëíèòåëíî.








Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Áóðãàñ:
Îáÿâÿâàò êîè ñà ìëàäèòå òâîðöè – ïðèçüîðè â ëèòåðàòóðíèÿ êîíêóðñ ...
11:35 / 14.05.2020
Ïîëèöàèòå îò ó÷àñòúêà â "Ïîáåäà" ñ óäàð ñðåùó áèòîâàòà ïðåñòúïíîñ...
10:42 / 14.05.2020
Øîôüîðêà íå ñïðÿ íà ÑÒÎÏ â Áóðãàñ è íàïðàâè ãîëÿìà áåëÿ
09:15 / 14.05.2020
Çàòâàðÿò óë. "Àñåí Çëàòàðîâ“ çà ïîäìÿíà íà âîäîïðîâîä
17:21 / 13.05.2020
Ó÷åíèöè îò 23 ó÷èëèùà ó÷àñòâàõà â îíëàéí ñúñòåçàíèåòî "Ñèëàòà íà ...
16:07 / 13.05.2020
Íåçàâèñèìè òâîðöè è Îáùèíàòà â äèàëîã çà áúðçî âúçñòàíîâÿâàíå íà ...
16:02 / 13.05.2020

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Ìàé 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Àíàíèåâ: Äî 14 þíè çàáðàâåòå çà ìîëîâåòå, íÿìà äà ãè îòâîðèì! Êàêâè ñà äðóãèòå çàáðàíè?
22:02 / 13.05.2020
Äîö. Ìàíãúðîâ: Íÿìà íèòî åäèí ïî÷èíàë ïðÿêî îò êîðîíàâèðóñ, â Áúëãàðèÿ íèùî îñîáåíî íå ñå ñëó÷è
08:52 / 13.05.2020
Îò ïîñëåäíèòå ìèíóòè: Çàìåíÿò èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå ñ èçâúíðåäíà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà!
20:35 / 13.05.2020
Ìíîãî íîâè ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ çà ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå
08:19 / 13.05.2020
Ïèÿí ìëàä øîôüîð ñ áóðãàñêî "Ðåíî" ïîòðîøè íÿêîëêî ïàðêèðàíè êîëè!
08:46 / 13.05.2020
Îáÿâèõà èçâúíðåäíà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà! Êàêâè ùå ñà íîâèòå ìåðêè?
21:12 / 13.05.2020
Âðúùàò âðåìåòî, êîãàòî ïî ìîðåòî èìàøå öåíè çà áúëãàðè
11:22 / 12.05.2020
Àêòóàëíè òåìè
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Ëÿòî 2020 ã.
Íåôòîõèìèê âúâ Âòîðà ëèãà, ñåçîí 2019/2020
Ïðîêóðàòóðà è ÌÂÐ âëÿçîõà â îôèñèòå íà Âàñèë Áîæêîâ
Õîðîñêîï çà äåíÿ
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áóðãàñ è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Åêèï
Ïðàâèëà
Áóðãàçëèè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Burgas24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Burgas24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Burgas24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: