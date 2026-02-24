Пенсионерите няма да пътуват за 1 евро в градския транспорт на Бургас
С "Не" за докладната записка гласуваха 9, а 16 се въздържаха.
"Днес ви предлагаме едно решението, което не е политическо, а човешко. Когато говорим за възрастните хора, винаги трябва да проявяваме уважение, защото това са хората, които са изградили този град. За съжаление, тези хора днес са частта от обществото, която е най-уязвима. Да си пенсионер в България в момента не е много лесно. Голяма част от парите им отиват за лекарства, а другите - за разходите за месеца. Ако подкрепите това решение, можем да улесним техните разходи. Тази мярка не е нещо ново. Има и други градове в България, в които пенсионерите пътуват безплатно", заяви Иван Иванов от вносителите от СЕК.
Георги Манев от "КОД-Български възход-Граждани за общината" определи идеята на колегите си като "популистка".
"Разисквахме в Комисия тази докладна. Бургас е един от градовете с най-високи пенсии. Подкрепихме докладната под условие да има по-голяма социална справедливост, защото не е редно човек с пенсия от 3000 лв. да получава същата подкрепа като човек с минимална", заяви Георги Маринчев от ГЕРБ.
От БСП предложиха да бъдат подпомогнати само хората, получаващи минимална пенсия.
"По официални данни в България има около 2 млн. пенсионери, чиято пенсия е около 1000 лв., тоест под минималната заплата. По отношение на твърдението, че в Бургас пенсионерите са много богати, в България богатите пенсионери, които взимат максимална пенсия, това са 4700 човека. Не ми говорете, че в България пенсионерите са богати", заяви друг от вносителите Стоян Царев.
"За втори път призовавам колегите от СЕК да си оттеглят докладната. Не очаквайте от общинските съветници да знаят статистика. Призовахме ви да дадете статистика, да дадете позиция на "Бургасбус". Как искате без каквато и да е статистика общинските съветници да вземат решение?", заяви Христина Хаджиатанасова от ПП-ДБ.
Нечленуващият в групи Владимир Павлов заяви, че така и не ясно колко ще струва предложената мярка на бургаския бюджет.
Стоян Грозев от "КОД-Български възход-Граждани за общината" даде за пример как в крайна сметка човек, работещ на минимална заплата, ще плащата разходите по картата за пенсионер, който получава повече пари от него.
"По оценка на колегите от другите общини "Бугасбус" е еталон за общински превозвач в страната. На предишната сесия се взе решение ученици и студенти да пътуват за 1 евро на месец. Желанието на администрацията е всички правоимащи да пътуват за 1 евро на месец, но това трябва да се приложи контролирано и при оптимално използване на средствата", заяви от своя страна зам.-кметът по бюджет и финанси Станимир Апостолов.
"Регистрираните граждани над 65 г. по постоянен адрес са 46 606 души. Издадените карти за м. г. средно месечно са 8258, тоест 38 348 души над 65 г. не ползват карти за пътуване или едва 17% от пенсионерите ползват социалните пакети за пътуване", подчерта той.
"Надявам се скоро да има бюджет. Когато стартира бюджетната процедура, видим какви са цифрите и какво може да си позволим - за всяка група ще си дойде времето. Така няма да поставим под риск това, което сме постигнали. Не трябва рязко с "бутонките да влизаме" и да разбиваме финансовата логика. Когато дойде време, ще го направим заедно", заяви от своя страна кметът Димитър Николов.
