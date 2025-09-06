Новини
"Перлата на Черно море" бе обявенa за най-достъпната плажна дестинация в Европа
Автор: Екип Burgas24.bg 12:52Коментари (0)109
©
Несебър, един от по-малко известните морски скъпоценни камъни на България, с бели пясъчни плажове и стар град, включен в списъка на ЮНЕСКО, бе обявен за най-достъпната плажна дестинация в Европа.

Класацията е публикувана във вестник "Дейли имейл", който в сътрудничество с easyJet оцени различни морски курорти според цената на бирата, сладоледа, семейното хранене и местното настаняване – всички с директни полети от летища в Обединеното кралство.

Според статията, всички места в индекса за евтини плажове предлагат слънчево време, синьо небе, тихи плажове и изобилие от свободни места в ресторантите през целия сезон. Подчертава се, че става въпрос за периода от средата на септември до края на октомври – време, когато температурите са по-меки, а тълпите туристи са значително по-малко.

Разположен на малък полуостров на брега на Черно море, Несебър предлага уникална комбинация от култура, история и класическа плажна атмосфера, печелейки си прякора "Перлата на Черно море“.

Градът впечатлява с калдъръмените си улички, ресторантите с морски дарове и живописната си брегова линия. В класацията Несебър се откроява с бира за 2 паунда (малко над 4 лева), достъпни хотели, щедри оферти за самолетни билети и евтини стоки от първа необходимост.

На второ и трето място в списъка се нареждат Будва в Черна гора и Алмерия в Испания.



