Парламентът ще бъде с 5 формации - "Прогресивна България", ГЕРБ, ПП-ДБ, ДПС, "Възраждане" влизат в Народното събрание. Това показва проучване на "Маркет ЛИНКС", финансирано и реализирано съвместно с bTV.
Според допитването "Прогресивна България" е първа с 30,8%, следвана от ГЕРБ-СДС с 18%. Трети са ПП-ДБ с 11,2%, четвърти – "ДПС“ с 6,5%, а пети - "Възраждане" с 4,2%.
С шансове да прескочат 4-процентната бариера остават "Величие" с 3,1%, "Сияние" с 2,3%, МЕЧ с 2% и "БСП - Обединена левица" с 2%.
Прогресивна България се очертава като водеща сила с прогнозни 38% и 109 мандата, като по този начин би надхвърлила резултатите на ИТН и ПП при тяхната поява през 2021 и е най-близка по своя характер до представянето на ГЕРБ през 2009.
ГЕРБ-СДС вероятно ще запазят брой гласоподаватели, но не и дял — активната кампания на Борисов компенсира частично отлива, без да го спира.
ПП-ДБ вероятно ще компенсират част от електоралните загуби от 2024, докато Възраждане ще бъде сред най-силно засегнатите от новата политическа формация.
На изборите в неделя се очаква да гласуват между 3.3 и 3.5 млн., което би било рекордна избирателна активност за последните 5 години и то въпреки ограничаването на броя секции извън страните от ЕС, приета от 51 Народно събрание.
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.