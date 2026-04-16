Парламентът ще бъде с 5 формации - "Прогресивна България", ГЕРБ, ПП-ДБ, ДПС, "Възраждане" влизат в Народното събрание. Това показва проучване на "Маркет ЛИНКС", финансирано и реализирано съвместно с bTV.

Според допитването "Прогресивна България" е първа с 30,8%, следвана от ГЕРБ-СДС с 18%. Трети са ПП-ДБ с 11,2%, четвърти – "ДПС“ с 6,5%, а пети - "Възраждане" с 4,2%.

С шансове да прескочат 4-процентната бариера остават "Величие" с 3,1%, "Сияние" с 2,3%, МЕЧ с 2% и "БСП - Обединена левица" с 2%.

Прогресивна България се очертава като водеща сила с прогнозни 38% и 109 мандата, като по този начин би надхвърлила резултатите на ИТН и ПП при тяхната поява през 2021 и е най-близка по своя характер до представянето на ГЕРБ през 2009.

ГЕРБ-СДС вероятно ще запазят брой гласоподаватели, но не и дял — активната кампания на Борисов компенсира частично отлива, без да го спира.

ПП-ДБ вероятно ще компенсират част от електоралните загуби от 2024, докато Възраждане ще бъде сред най-силно засегнатите от новата политическа формация.

На изборите в неделя се очаква да гласуват между 3.3 и 3.5 млн., което би било рекордна избирателна активност за последните 5 години и то въпреки ограничаването на броя секции извън страните от ЕС, приета от 51 Народно събрание.