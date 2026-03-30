Ще бъда ли наказан, ако снимам бой в училище и пусна клипа в интернет, как да постъпя, ако видя престъпление на улицата, какви са последствията, ако отвърна на нападение с по-голяма сила? - това бяха част от въпросите на ученици от 5 клас от НУМСИ “Проф. Панчо Владигеров“ по време на визитата им в Апелативен съд – Бургас.До края на учебната година въззивната инстанция ще проведе поредица от образователни мероприятия с възпитаници на Музикалното училище в гр. Бургас.По време на първата среща петокласниците проведоха оживена дискусия със заместник – председателя на въззивната инстанция и ръководител на Наказателното отделение – съдия Мартин Данчев по общата тема "Детско правосъдие“.В началото съдията разясни отговорността на малолетните и непълнолетните и мерките, които се предприемат при деца, извършили противообществени прояви. Той подчерта, че до 14 години децата не носят наказателна отговорност по закон, но това не означава, че не носят отговорност за постъпките си."Всяко нещо, което правите има последици и те въздействат благоприятно или не върху вашите близки, приятели, роднини“, обясни магистратът и посочи специалния Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица, където са предвидени мерките за въздействие върху тях при противоправно поведение.Съдия Данчев засегна и случаи, когато малолетните стават жертва или свидетели на престъпление и разказа, че те участват в наказателния процес, но са предвидени възможности, които щадят детето, включително и като не се допуска то да се изправи срещу този, който му е навредил. Гостите бяха запознати значението и функциите на "синята стая“ – място, където в спокойна и подкрепяща среда се изслушват деца, жертви или свидетели на престъпни деяния.Учениците активно участваха в разговора и споделиха за инцидент, при който са сигнализирали за тормоз над дете. Съдията ги поздрави за постъпката им и ги насърчи да продължават да са активни и да търсят справедливост.Магистратът отговори и на редица въпроси на подрастващите, свързани с незбежната отбрана; повдигането на обвинение; доказателствата, които се събират по време на едно разследване и института на съдебните заседатели.Специално внимание по време на посещението на децата беше отделено и върху вредата от пушенето на цигари и вейпове и употребата на наркотици.