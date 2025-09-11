© Талантливата пловдивска изпълнителка Веси Бонева стана жертва на кражба. Самата тя сподели неприятната новина в социалните мрежи, където разказа, че е останала без велосипеда си.



По думите ѝ колелото е било заключено за уличен стълб в Бургас. Певицата обаче признава, че е забравила да го прибере във входа, което е дало възможност на крадеца да се възползва от ситуацията.



Бонева не уточнява дали е подала сигнал в полицията, но публикацията ѝ предизвика вълна от коментари и съпричастност от нейни почитатели и приятели.



"Ще помоля крадеца, който си е позволил това деяние, да ми върне колелото“, пише певицата в емоционалния си пост.



