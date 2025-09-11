ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Певица стана жертва на нагла кражба в Бургас
По думите ѝ колелото е било заключено за уличен стълб в Бургас. Певицата обаче признава, че е забравила да го прибере във входа, което е дало възможност на крадеца да се възползва от ситуацията.
Бонева не уточнява дали е подала сигнал в полицията, но публикацията ѝ предизвика вълна от коментари и съпричастност от нейни почитатели и приятели.
"Ще помоля крадеца, който си е позволил това деяние, да ми върне колелото“, пише певицата в емоционалния си пост.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Отново затварят тази бургаска улица
16:51 / 11.09.2025
Важно от "Бургасбус"
16:28 / 11.09.2025
Кметът Димитър Николов проведе среща с посланика на Косово
16:16 / 11.09.2025
Трета поредна година зрелостниците в 106 училища изкарват под "ср...
16:18 / 11.09.2025
FQAS 2025 събра водещи учени в областта на изкуствения интелект в...
11:50 / 11.09.2025
Тежкотоварен автомобил катастрофира на АМ "Тракия"
11:39 / 11.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета