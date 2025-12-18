Пиргос Парк: Новият градски магнит на Бургас, който променя представата за търговски парк и градска среда
©
С обща площ от близо 30 декара и застроена площ 20000 кв.м., новият ритейл парк е в напреднал етап на строителство и се очаква да отвори врати през пролетта на 2026 г. Зад неговата архитектурна концепция стои идеята за съвсем нов тип потребителско преживяване - открито, удобно, лесно достъпно и разположено така, че да обедини бургазлии около една нова, модерна градска динамика.
Една локация – множество предимства за всеки посетител
Пиргос Парк се намира на ключовия бул. "Янко Комитов 4“, който свързва големи жилищни квартали като "Славейков“ и "Изгрев“ с бизнес и търговските зони на града. Това е локация, която гарантира висок човекопоток, включително от новоразвиващите се зони на северен Бургас; директен достъп с автомобил, велосипед и градски транспорт и бързо и комфортно достигане до обектите чрез открит паркинг с 281 места, от които множество зарядни точки за електромобили и велосипедни стоянки. Във всеки момент мястото е проектирано по начин, който го превръща в новата удобна и предпочитана точка за пазаруване в Бургас.
Архитектура, която работи за хората и за бизнеса
Пиргос Парк е създаден като П-образен ансамбъл от– три търговски, ориентирани към широк вътрешен двор с централно разположен паркинг, зони. Облагороденото пространство, в което се помещава Пиргос Парк, не просто улеснява навигацията за посетителите, а позволява на брандовете да бъдат видими и разпознаваеми още при влизане в комплекса.
Големите любими марки вече са в Пиргос Парк
Отварянето на Пиргос Парк вече привлича сериозни наематели – национални и международни вериги, които търсят точно такъв тип формат: видимост, удобство, добра инфраструктура и висок потенциал на района. Сред първите потвърдени обекти са големи и предпочитани от бургазлии марки като LIDL, PET MALL, LILLY DROGERIE, SOPHARMACY, DOMINO’S,PET MALL, ЗОРА,TEDDY и HALF PRICE световен бранд с първи магазин в Бургас, като компаниите продължават да прииждат с желание за присъствие.
Общо 15 търговски позиции ще създадат микс от хранителни магазини, техника, мода, домашни стоки, козметика, заведения за бързо хранене и специализирани услуги. Допълнителни брандове ще бъдат обявени на по-късен етап като част от стратегията за поетапно представяне на микса от преживявания и магазини съгласно най-големите предпочитания на потребителите.
Пиргос Парк – новата звезда на модерен Бургас
Пиргос Парк дава заявка да бъде важен елемент от по-мащабната трансформация на северната зона на града – територия, която се превръща от индустриална периферия в нова жизнена градска среда, готова да посреща все повече млади семейства, избиращи града за своя живот. Пиргос Парк носи онзи тип градска енергия, която събира хора, брандове, услуги и социални активности в едно място – лесно разпознаваемо и удобно за всекидневието на бургазлии. Още в началото на 2026 г. търговският парк ще започне постепенно да оживява с отварянето на първите търговски обекти, а в рамките на пролетта Пиргос Парк ще функционира пълноценно като нова градска дестинация - среда, която ще промени начина, по който Бургас пазарува, общува и се развива.
Още от категорията
/
Студено утро в Бургас
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Скоро започва изграждането на паркоместата на бул. "Мария Луиза"
15:06 / 17.12.2025
Общината стартира процедура по урегулиране на нова индустриална з...
15:03 / 17.12.2025
В Бургас правят паркинги в имоти с отпаднала необходимост
14:20 / 17.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.