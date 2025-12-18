се ражда- модерен, функционален и съобразен с начина, по който хората живеят, пазаруват и се движат днес.- наречен така в чест на древното име на града - е нова градска среда за комфортно пазаруване, изградена върху мястото на старата база "Пиргосплод“, която дълги години стоеше неактивна, и която сега се трансформира вС обща площ от близо 30 декара и застроена площ 20000 кв.м., новият ритейл парк е в напреднал етап на строителство и се очакваЗад неговата архитектурна концепция стои идеята за съвсем нов тип потребителско преживяване - открито, удобно, лесно достъпно и разположено така, че да обедини бургазлии около една нова, модерна градска динамика.Пиргос Парк се намира, който свързва големи жилищни квартали като "Славейков“ и "Изгрев“ с бизнес и търговските зони на града. Това е локация, която гарантира висок човекопоток, включително от новоразвиващите се зони на северен Бургас;. Във всеки момент мястото е проектирано по начин, който го превръща в новата удобна и предпочитана точка за пазаруване в Бургас.Пиргос Парк е създаден като. Облагороденото пространство, в което се помещава Пиргос Парк, не просто улеснява навигацията за посетителите, а позволява на брандовете да бъдат видими и разпознаваеми още при влизане в комплекса.Отварянето на Пиргос Парк вече привлича сериозни наематели –, които търсят точно такъв тип формат: видимост, удобство, добра инфраструктура и висок потенциал на района. Сред първите потвърдени обекти са, като компаниите продължават да прииждат с желание за присъствие.ще създадат. Допълнителни брандове ще бъдат обявени на по-късен етап като част от стратегията за поетапно представяне на микса от преживявания и магазини съгласно най-големите предпочитания на потребителите.Пиргос Парк дава заявка да бъде– територия, която се превръща от индустриална периферия в нова жизнена градска среда, готова да посреща все повече млади семейства, избиращи града за своя живот. Пиргос Парк носи онзи тип градска енергия, която събира хора, брандове, услуги и социални активности в едно място – лесно разпознаваемо и удобно за всекидневието на бургазлии.