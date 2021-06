Писателят Георги Бърдаров и Арти влизат в първия "Директен сблъсък" в Бургас

© Няколко поколения известни лица от света на изкуството ще участват в "Директен сблъсък", за да покажат как дигитализацията променя класическите стилове. Събитието, което е едно от първите по рода си в Бургас, ще се проведе на 5-и и 6-и юни от 17:30 ч. пред експозиционен център "Флора" – Бургас. Неговата идея е да демонстрира по нестандартен и иновативен начин разнообразните възможности за възприятие и представяне на различните сфери в изкуството, сравнявайки традиционните форми с модерните.



Словесните дуели ще се проведат в няколко модула:



• Сцена / театър • Български език / слово • Музика • Изобразително изкуство / графичен дизайн • Видео / режисура



"Ще изправим един срещу друг типични представители на тези изкуства. Всеки от тях ще има възможност да докаже силата на своята гледна точка. Освен участие в свободната дискусия, публиката ще има възможност за оценяване на модераторите във всеки един от сблъсъците. Оценяването ще става под формата на гласуване", обясняват организаторите.



Кои са участниците?



• Сцена / театър – Стефан Попов (Chefo) VS Пламен Каров.



Стефан Попов "Chefo‘‘ е репортер към предаването по БНТ "Денят с Георги Любенов“.Играе роли в различни тв сериала и уеб сериали като: "Ние, нашите и вашите“,"Следвай ме“, а през 2019 създава канала си в YouTube "Chefo“.



Пламен Каров е актьор и режисьор на свободна практика. В продължение на повече от 15 години е сценарист, режисьор и водещ на множество концерти, спектакли и фестивали.



• Български език / слово - Арти VS Георги Бърдаров.



Георги Бърдаров е омайващ писател, географ, специалист по етно религиозни конфликти и демографски проблеми. Сценарист е на телевизионните предавания "Стани богат“, "Столът“, "Това го знае всяко хлапе“, "Аз обичам България“. Печели първото и засега единствено телевизионно литературно реалити "Ръкописът". През 2021 г. получава Наградата за литература на Европейския съюз от квотата на България за романа си "Absolvo te“.



Артьом Анатолиевич – ARTi е български актьор, певец и влогър. Участник в X Factor България 2015. Продуцент на онлайн предавания, късометражни филми и онлайн поредици.



• Музика – Георги Киров VS Искрен Тончев.



Искрен Тончев - Искрата е български изпълнител, музикален продуцент, автор и преподавател по бийтбокс. Републикански шампион по бийтбокс, финалист шоуто "България търси алант", изпълнител в лейбъла на Графа – "Монте Мюзик".



Георги Киров, по-познат сред младите като D-ZASTA, е трап изпълнител и музикален продуцент, родом от Бургас. Завършил е музикална паралелка в СОУ "Димчо Дебелянов" и се занимава с продуциране на инструментали от 2008 г. насам. Зад гърба си има богат опит от работа с множество български рап, трап и поп изпълнители.



• Изобразително изкуство/графичен дизайн – Атанас СтояновVS Симона Димитрова.



Атанас Стоянов е член на Дружеството на бургаските художниците, в чиято дейност участва активно. Преподавател по скулптура в СОУ "Св. св. Кирил и Методий" в град Бургас. Участва в много общи изложби в София, Пловдив, Бургас и Варна, както и в международни изложби в Брюксел, Белгия и Маниса в Турция.



Симона Димитрова - дипломиран студент по специалност "Графичен дизайн" в Arts Univeristy Bournemouth, Англия. По време на обучението си е била на едно от първите места по успех в курса и печелила множество награди с проектите си.



• Видео / режисура – Деян Панаьотов VS д-р Росен Петров.



Д-р Росен Петров е преподавател по българска телевизионна журналистика. В неговите часове студентите за първи път застават пред камера и хващат микрофон в ръка. Радетел на идеята в Бургас да се построи Дворец на културата.



Деян Панаьотов - Dideishan е български режисьор и оператор. Един от най-разпознаваемите режисьори сред младото поколение с над 200 музикални видеоклипа зад гърба си и близо 10 късометражни филма. Също така е режисьор на 2 уеб сериала.



Генерален спонсор на събитието е Медицинска лаборатория "ЛИНА“. С подрепата на А1 ,Sutherland, Party Frames. Проектът е Съфинаниран по програма финансиране на културни проекти Община Бургас