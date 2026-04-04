Около 19.00 ч. днес в Четвърто Районно управление - Бургас е получено съобщение за инцидент в района на бл. 700 в комплекс "Меден рудник", при който питбул нахапал две момченца на възраст между 8 и 9 години, играещи пред блока.

Установено е, че кучето е домашно отглеждано, като е изведено на разходка без намордник от 13-годишен бургазлия, поради влошено здравословно състояние на майка му. Приближавайки до играещи пред блока три момчета на възраст между 8 и 9 години, кучето внезапно се отскубнало от ръцете на тийнейджъра и нахапало последователно две от децата по ръцете и краката, съобщиха за Burgas24.bg от ОД МВР Бургас.

На виковете им за помощ се отзовали двама мъже /единият съсед, а другият служител на вътрешното ведомство/, които с риск за собственото си здраве успели да овладеят питбула и спасят децата от последващи наранявания.

Пострадалите момченца са насочени към "Спешния център" към УМБАЛ - Бургас за получаване на медицинска помощ. Третото дете е било само с разкъсвания по якето, но без физически наранявания. Кучето е предадено на стопаните си, а двамата мъже, спасили децата, са разпитани в качество на свидетели. Работата по случая продължава от служители на Четвърто Районно управление - Бургас.