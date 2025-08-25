Питбулът от "Меден рудник" убил много котки

© Както Burgas24.bg съобщи агресивен питбул, пуснат свободно да се разхожда без намордник и повод, нападна и уби улична котка. Случаят е от бургаския квартал "Меден рудник". Очевидци заснеха безконтролното животното и сигнализираха властите. Собственикът на кучето е санкциониран и доброволно предал питомеца на общинския приют, където домашният любимец е поставен под строг надзор.



Случаят уплаши жители на квартала, които се тревожат за безопасността на децата и възрастните хора. Ивайла Василева успяла да заснеме агресията. "От петък, когато пуснах поста, до вчера, когато беше прибрано, кучето постоянно беше пуснато и нападаше котки. Има доста убити", разказа Ивайла Василева. Тя твърди, че и преди животното се разхождало свободно. Съседите предупреждавали собственика, но нямало реакция.



"Получихме сигнала и го предадохме към Община Бургас, към БАБХ", заяви пред NOVA Пепа Иванова от Обединени за правата на животните. "Не е само това куче – въпросният собственик има три - две женски и едно мъжко", обясни Иванова.



Кучетата били отглеждани на място, на което собственикът не живее. "Буквално се самоотглеждат. Оградата е толкова счупена, че те сами си излизат и влизат", обясни Иванова. Информацията е, че постове с въпросните кучета се качват още от месец април.



"По наши сведения животните се отглеждат за разплод, продават се за организирани боеве. Мъжкото куче, снимано с котката, е в белези. Проверява се дали са регистрирани, чипирани, имат ли ваксини. Предизвикали сме и проверка от БАБХ", каза Иванова.