Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Питбулът от "Меден рудник" убил много котки
Автор: Екип Burgas24.bg 09:20Коментари (0)142
©
Както Burgas24.bg съобщи агресивен питбул, пуснат свободно да се разхожда без намордник и повод, нападна и уби улична котка. Случаят е от бургаския квартал "Меден рудник". Очевидци заснеха безконтролното животното и сигнализираха властите. Собственикът на кучето е санкциониран и доброволно предал питомеца на общинския приют, където домашният любимец е поставен под строг надзор.

Случаят уплаши жители на квартала, които се тревожат за безопасността на децата и възрастните хора. Ивайла Василева успяла да заснеме агресията. "От петък, когато пуснах поста, до вчера, когато беше прибрано, кучето постоянно беше пуснато и нападаше котки. Има доста убити", разказа Ивайла Василева. Тя твърди, че и преди животното се разхождало свободно. Съседите предупреждавали собственика, но нямало реакция.

"Получихме сигнала и го предадохме към Община Бургас, към БАБХ", заяви пред NOVA Пепа Иванова от Обединени за правата на животните. "Не е само това куче – въпросният собственик има три - две женски и едно мъжко", обясни Иванова.

Кучетата били отглеждани на място, на което собственикът не живее. "Буквално се самоотглеждат. Оградата е толкова счупена, че те сами си излизат и влизат", обясни Иванова. Информацията е, че постове с въпросните кучета се качват още от месец април.

"По наши сведения животните се отглеждат за разплод, продават се за организирани боеве. Мъжкото куче, снимано с котката, е в белези. Проверява се дали са регистрирани, чипирани, имат ли ваксини. Предизвикали сме и проверка от БАБХ", каза Иванова.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Кръвожадни питбули разкъсват котки в "Меден рудник"
18:31 / 24.08.2025
Торнадо премина между Свети Влас и Слънчев бряг
18:08 / 24.08.2025
Николай Попов: Марти и Христина остават между живота и смъртта
11:20 / 24.08.2025
Екшън в Бургаско, бус с мигранти се вряза в автомобил, шофьорът и...
20:48 / 23.08.2025
Бургаската полиция залови 42-годишен подпалвач на коли
14:04 / 23.08.2025
ВиК авария затвори възлово кръстовище в Бургас
10:49 / 23.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Матури 2025
Катастрофи в България
Природни стихии
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: