Навръх Нова година пиян и дрогиран младеж катастрофира край Миролюбово, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в Бургас. Навръх Нова година, 1-ви януари, около 06.00 часа служители от сектор "Пътна полиция" към ОДМВР – Бургас са изпратени на сигнал за самокатастрофирал лек автомобил "Ауди А 4", с бургаска регистрация, който е открит на пътя Бургас – Айтос в района преди разклона за село Миролюбово. Констатирано е, че "Ауди"-то е управлявано от 20-годишен младеж, който е тестван за употреба на алкохол и наркотичини вещества. Втората проба била положителна за употреба на кокаин.Водачът отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.