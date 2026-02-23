В петък около 16:50 ч. на бургаската улица "Тодор Александров“ до бензиностанция "Еко“ в посока ул. "Спортна“, поради загуба на контрол самостоятелно катастрофира мотоциклет "Кавазаки“, управляван от 42-годишен бургазлия. Мъжът е получил фрактура на лявата длан и предмишницата и е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък“.Бургазлията е тестван за употреба на алкохол, а дрегерът е отчел 1,76 промилa. Пробата за наркотични вещества била отрицателна.