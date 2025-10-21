За пореден инцидент с тротинетка в Бургас, научиСлучаят е от късните часове на вчерашния ден и се разиграва в ж.к. "Меден Рудник".49-годишен бургазлира пада на пътното платно, а след направен тест за алкохол дрегерът отчел 2.40 промила.Мъжът е прегледан в болница, като е констатирано, че е с контузия на главата, без опасност за живота.Пострадалият е отказал хоспитализация и е освободен за домашно лечение.