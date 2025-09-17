Пиян се качи на мотор в Несебър и съжали за това

© Burgas24.bg Вчера около 04:45 ч. в района на общински паркинг "Юг“ - Несебър служители от Районно управление – Несебър установили 33-годишен старозагорец, който управлява мотоциклет "Ямаха R-1“, след употреба на алкохол с концентрация - 1,90 промила.



Водачът е задържан за срок до 24 часа, а мотоциклета е иззет. По случая е образувано бързо производство.



