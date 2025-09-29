Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Пиян шофьор без книжка предизвика ПТП в Приморско и избяга
Автор: Екип Burgas24.bg 09:20Коментари (0)83
© Burgas24.bg
В петък в Районно управление - Приморско е получено съобщение, че лек автомобил "Фиат“ е блъснал автомобил в района на Пристанище - Приморско, след което се оттеглил в посока ресторант "Мираж“. На ул. "Лагуна“, до входа на Гробищния парк, полицейските служители засекли "Фиат“, който се движел в посока ул. "Перла“. След спирането му е установено, че зад волана е 36-годишен мъж от Приморско - неправоспособен водач. Тестът за алкохол показал, че шофира след употреба на алкохол с концентрация от 3,15 промила.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Най-новото бижу на Бургас е готово
14:25 / 28.09.2025
Бургас подкрепя волейболните лъвове!
11:29 / 28.09.2025
Цената на рибата пада до дни
16:21 / 27.09.2025
Ужасът по АМ "Тракия" продължава и днес
13:03 / 27.09.2025
Вход свободен днес в музеите на остров Света Анастасия и Ченгене ...
05:15 / 27.09.2025
Какво време ни очаква през следващите дни?
15:55 / 26.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България и Войната в Украйна
Бюджет 2026
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: