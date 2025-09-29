Пиян шофьор без книжка предизвика ПТП в Приморско и избяга

© Burgas24.bg В петък в Районно управление - Приморско е получено съобщение, че лек автомобил "Фиат“ е блъснал автомобил в района на Пристанище - Приморско, след което се оттеглил в посока ресторант "Мираж“. На ул. "Лагуна“, до входа на Гробищния парк, полицейските служители засекли "Фиат“, който се движел в посока ул. "Перла“. След спирането му е установено, че зад волана е 36-годишен мъж от Приморско - неправоспособен водач. Тестът за алкохол показал, че шофира след употреба на алкохол с концентрация от 3,15 промила.



Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.