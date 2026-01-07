Вчера около 15:45 ч. служители от Районно управление - Карнобат спрели за проверка "Рено Канго“, управляван от 47-годишен мъж от карнобатското село Драганци. Полицаите установили, че шофирал след употреба на алкохол с концентрация 1,35 промила.Водачът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет. По случая е образувано бързо производство.