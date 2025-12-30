Вчера около 13:15 ч. на пътя Царево – Бургас, в района до бензиностанция "ЛУКОЙЛ“, за проверка е спрян лек автомобил "Опел Астра“, управляван от 52-годишен мъж от Царево. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,51 промила.Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.