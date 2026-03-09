В петък около 10:00 ч. на бургаската улица "Стефан Стамболов“ № 103, на паркинга на магазин "Силвър Стар“, служители от сектор "Пътна полиция“ при ОДМВР - Бургас извършили проверка на водача на лек автомобил "Мерцедес GLC“, допуснал ПТП с материални щети с паркиран автомобил.Водачът – 47-годишен бургазлия, е тестван за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел 2,37 промила. Той е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет.По случая е образувано бързо производство.