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Пиян велосипедист се преби в Бургас
Автор: Иван Сотиров 15:56Коментари (0)157
© Burgas24.bg
Снощи около 00.15 часа на кръстовището на бургаските улици "Крайезерна“ и "Тодор Александров", поради употреба на алкохол от страна на 50-годишен шофьор от старозагорското село Ветрен и загуба на контрол над управлявания от него  велосипед, същия катастрофира при десен завой, блъскайки се в крайпътната мантинела.

Мъжът е получил счупване на лява ключица. Прегледан е в УМБАЛ - Бургас и е освободен за домашно лечение.

Тестван е с дрегер за употреба на алкохол, а апаратът е отчел - 1,32 промила.








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