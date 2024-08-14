Пиян велосипедист се преби в Бургас

© Burgas24.bg Снощи около 00.15 часа на кръстовището на бургаските улици "Крайезерна“ и "Тодор Александров", поради употреба на алкохол от страна на 50-годишен шофьор от старозагорското село Ветрен и загуба на контрол над управлявания от него велосипед, същия катастрофира при десен завой, блъскайки се в крайпътната мантинела.



Мъжът е получил счупване на лява ключица. Прегледан е в УМБАЛ - Бургас и е освободен за домашно лечение.



Тестван е с дрегер за употреба на алкохол, а апаратът е отчел - 1,32 промила.