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|Пиян велосипедист се преби в Бургас
Мъжът е получил счупване на лява ключица. Прегледан е в УМБАЛ - Бургас и е освободен за домашно лечение.
Тестван е с дрегер за употреба на алкохол, а апаратът е отчел - 1,32 промила.
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