Вчера около 17:50 ч. служители от сектор "Пътна полиция“ към ОДМВР – Бургас, обслужващи пътен инцидент с материални щети, осъществен в района на паркинга на УМБАЛ - Бургас, установили, че водачката на л.а. "Тойота Ярис Хибрид“ – 49-годишна бургазлийка, е шофирала след употреба на алкохол с концентрация 1,25 промила.Водачката е задържана за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет по надлежния ред. По случая е образувано бързо производство.