Димитър Николов обитателите на ромската махала се жалват от пияни и дрогирани шофьори, които не спазват правилата за движение, от тормоз от силна музика и от кражби, извършвани от така наречените "локали“. Хората настояват за засилен контрол и по-голямо полицейско присъствие.
Ето какво гласи писмото:
Молим Ви да вземете отношение по наболели проблеми в бургаския квартал "Победа“ и да съдействате за тяхното отстраняване и разрешаване заедно с компетентните органи и институции.
В квартала липсват пътни знаци и обозначения за скоростта и е наложително да бъдат поставени такива, както и т.нар. "легнал полицай“ между улиците, защото денонощно сме свидетели на пияни, дрогирани и неправоспособни водачи на автомобили, които карат с висока скорост и създават предпоставки за пътни произшествия, както и на нощни дрифтове и гонки с коли.
Денонощно сме подложени на тормоз със силна музика — изкарват се тонколони на улицата, затварят се улици с ремаркета, шатри и други подобни - разбира се, без разрешение от общината, за концерти, сватби, рождени дни и т.н. Най-ужасно е положението събота и неделя и след 17 часа, защото полицейското РПУ в квартал "Победа“ тогава не работи. От силната музика треперят дограмите на прозорците ни, обаждали сме се многократно на 112, особено през лятото, когато положението е нетърпимо, но след сигналите всичко си продължава.
В квартала се шири наркомания и наркоманите нападат хората, които се прибират от работа по улиците, на автобусната спирка в градинката, по входовете на блоковете, влизат в магазините и притесняват продавачките като им искат пари, хората се страхуват да излизат на улицата от тях. Оплаквали сме се в полицейското управление в квартала — няма резултат.
Притесняват ни и банди на непълнолетни и малолетни (т.нар. "локали") - блъскат по входните ни врати вечер с тояги и камъни, повреждат имотите ни / катерят се по оградите, по покривите на къщите ни, рушат, викат, нанасят щети и крадат/. Сигнализирали сме в РПУ-Победа — не се обръща внимание.
Кражбите в квартала са ежедневие, като крадците стават все по-изобретателни влизат по дворовете и мазетата ни, прескачат огради, режат бодлива тел, режат кабели на СОТ и енергоразпределение и крадат градинска мебел, детски колички, столове, дрехи от просторите, градински инструменти, дърва за огрев, зимнина, телевизор, автомобилни гуми, последните, които видяхме през месец май тази година бяха с маски на лицето и ръкавици на ръцете и скачаха по первазите на прозорците и ги напъваха да влизат в къщите. Полицията в квартала е уведомена за тези случаи — няма никакъв ефект.
Уважаеми господин Николов, моля да вземете спешни мерки относно случващото се в бургаския квартал "Победа“ , като разпоредите за засилен контрол и полицейско присъствие с цел да се осигури спокойствието и сигурността на жителите.
