Пияни украински младежи, единият от тях на 16 години, пребиха мъж насред центъра на Бургас
©
Именно потърпевшият подава сигнал към МВР вчера около 20:00 ч.
Той разказва на органите на реда, че малко по-рано в двор между улиците "Лермонтов" и "Богориди" му е нанесен побой от трима непознати.
В резултат на бързите полицейски действия са установени и задържани извършителите на деянието – споменатите украинци, пребиваващи в България с временна закрила.
По първоначални данни тримата, след употреба на алкохол, решили да се облекчат в района на дворното място, като човекът им направил забележка.
Те агресирали и му нанесли побой, от който 43-годишният мъж е с лека телесна повреда.
Работата по случая продължава.
Още от категорията
/
Нагла кражба в Поморие
23.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Община Бургас търси доброволци с английски, турски, китайски или ...
17:49 / 25.03.2026
Закопчаха двама с наркотици в бургаския к-с "Славейков" само за п...
17:22 / 25.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.