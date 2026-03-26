Трима млади украинци, съответно на 16, 19 и 20 години, бяха арестувани от бургаската полиция, след като нанесоха побой на 43-годишен мъж насред центъра на Бургас, разбраИменно потърпевшият подава сигнал към МВР вчера около 20:00 ч.Той разказва на органите на реда, че малко по-рано в двор между улиците "Лермонтов" и "Богориди" му е нанесен побой от трима непознати.В резултат на бързите полицейски действия са установени и задържани извършителите на деянието – споменатите украинци, пребиваващи в България с временна закрила.По първоначални данни тримата, след употреба на алкохол, решили да се облекчат в района на дворното място, като човекът им направил забележка.Те агресирали и му нанесли побой, от който 43-годишният мъж е с лека телесна повреда.Работата по случая продължава.