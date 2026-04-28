По Черноморието днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 19°. В Бургас минималната температура ще е 9°, а максималната – 19°, а в Ахтопол – между 11° и 14°, информира Burgas24.bg.

Море

Температурата на морската вода е 12°–14°. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

В страната

Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°. Утре ще е предимно слънчево. След обяд над югозападната част от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места главно в планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°.

В планините

В планините ще е предимно слънчево. След обяд над масивите от Югозападна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. По най-високите върхове ще превали сняг. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра –около 8°.

Седмичаната програма вижте тук!