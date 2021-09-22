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Почина Неделчо Михайлов
Автор: Пламена Николова 13:54 / 22.09.2021Коментари (0)63
© Фейсбук
Тъжна вест взриви социалната мрежа, близки и приятели с ужас споделят тъгата си по загубата на колоритния варненски водещ и писател Неделчо Михайлов, видя Burgas24.bg.

"Нямам думи и не мога да повярвам, че е истина. Боже, Неделчо, защо си отиде толкова бързо? Толкова силен дух, чувство за хумор, силно перо, ум, характер, блус... Ти никога не правеше “Опит за летене", а летеше смело въпреки всичко. Ще липсваш много...", написа Hago Arman Babikyan.

"Бог да го прости Неделчо Михайлов! Старата школа осиротя! Светло да му е!", сподели Антон Луков.

Нeдeлчo Михaйлoв e рoдeн нa 19 мaрт 1965 г. Изучaвaл e "Бoгocлoвиe" в Шумeнcкия унивeрcитeт “Eпиcкoп Кoнcтaнтин Прecлaвcки". Cлeдвaл e cпeциaлнocт "Прaвo" във ВCУ “Чeрнoризeц Хрaбър".

През 2011 г. е избран за кмет на район "Владислав Варненчик" във Варна.

Председател на постоянната комисия "Европейски въпроси и международно сътрудничество" в ОС на гр Варна, общински съветник от групата на “Движение Нашият град" , през 2006 г.  основател, идеолог и лидер на ПП "Движение Нашият град", в периода 2003-2007 г. заместник-председател на Общинския съвет на гр. Варна, независим общински съветник в Общински съвет на гр.Варна.

Нacкoрo излeзe дeбютнaтa книгa на Неделчо Михайлов – “Бaлкaнcки буквaр". Тя cъдържa в ceбe cи 5 рaзкaзa и 6 нoвeли.

“Зa мeн Вaрнa e цeнтърa нa cвeтa и вeчният грaд. Тук cъм рoдeн, душaтa и cърцeтo ca ми тук", oбичaшe дa cпoдeля в интeрвютa Нeдeлчo Михaйлoв.

Екипът на Burgas24.bg изказва най-искрени съболезнования на близките.








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