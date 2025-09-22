Новини
Почина последният директор на държавния "Нефтохим"
Автор: Екип Burgas24.bg 16:45
©
Последният директор на държавния "Нефтохим" Недялко Попов е починал снощи, съобщиха негови близки. Той издъхна на 82-годишна възраст. Поклонението ще бъде утре от 09:30 часа в ритуалната зала на бургаския гробищен парк. 

Той посвети живота си на науката и индустрията, работейки дълги години в Института по нефт и нефтопреработване. Авторитетен специалист в областта на технологиите и полимерите, той остави ярка следа в българската инженерна мисъл.

Голяма част от трудовата му кариера преминава през държавния нефтокомбинат. Той е и последният изп. директор на "Нефтохим“, назначен от държавата. Оглавява компанията от декември 1998 до приватизацията през декември 1999 година.

Освен своя професионален път, Недялко Попов ще бъде запомнен и като демократ от първите години на Прехода – общински съветник в Бургас от СДС, когато свободата и демокрацията в България се градяха с усилията на смели и принципни хора.

"Той бе дългогодишен член на демократичната общност и винаги защитаваше с достойнство своите убеждения. Днес си спомняме за него като за човек на знанието, почтеността и каузата“, подчертаха от ДСБ Бургас.








